Uus ravimikandidaat munasarjavähi vastu

Munasarjavähk põhjustab palju surmajuhtumeid. Pennsylvania ülikooli teadlaste töö tulemused on juba jõudnud esimeste ravikatseteni.

«Kahjuks tuleb suurem osa munasarjavähkidest tagasi ja need muutuvad standardse plaatina-keemiaravi suhtes resistentseks,» ütles uuringu autor, sünnitusabi ja günekoloogia professor Fiona Simpkins. Plaatinaravi suhtes resistentne munasarjavähk on ravimiseks väga keeruline ja uute ravimeetodite väljatöötamine selles valdkonnas on ülimalt vajalik.

Uuemad ravimeetodid on küll pikendanud munasarjavähiga patsientide elu, kuid sarnaselt keemiaraviga lakkavad ka need paljude patsientide puhul lõpuks töötamast, jättes nad ilma ravivõimalusteta.

Uus ravimeetod keskendus valgule B7-H4, mida on diagnoosimisel leitud enamiku rinna- ja munasarjavähkide puhul. Meeskond uuris munasarjavähi proove ning leidis, et see valk oli liiga aktiivne enam kui 90 protsendil haigetest, säilitas kõrge taseme kogu vähiravi vältel ning isegi pärast ravi. See valk asub mitte ainult rakkude sees, vaid ka nende välisküljel ja seetõttu saab seda kasutada vähiravimite rakkuviimiseks, kui neid omavahel siduda õnnestuks.

Antikehad sihivad edukalt B7-H4 valku

Teadlased katsetasid B7-H4 antikeha ja vähiravimi konjugaati ehk ühendust laborikatsetes enam kui 20 rinna- ja munasarjavähi patsiendilt saadud rakkude peal.

Enam kui pooltel vähenes kasvajate suurus juba pärast ühte annust ka siis, kui need rakud polnud enne seda ka keemiaravi tunda saanud. Kui ravi jätkati iga 28 päeva järel, põhjustas ravim kasvaja olulise taandarengu ja elulemuse suurenemise ka raviresistentsete kasvajate puhul. Antikeha-ravimi kompleks põhjustab ka palju vähem toksilisust kui traditsiooniline keemiaravi.

«Me nägime suurepärast kasvajavastast toimet, mis püsis pikka aega ravimiresistentsete mudelite puhul, mis on haruldane,» ütles üks autoritest Sarah Gitto. «Oleme suutnud näidata, et B7-H4 on väga tugev ja laialt levinud sihtmärk, mida saab kasutada mitmel ravietapil.»

B7-H4 antikeha-ravimi konjugaati testitakse ka I faasi inimkatsetes metastaseerunud või tagasitulnud sapiteede-, rinna-, munasarja- ja emakavähi patsientidel (NCT05123482).

«Oleme põnevil, et antikehade ja ravimite konjugaadid suudavad jagu saada ravimiresistentsusest, » ütles professor Simpkins.