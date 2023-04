Vaktsiin vähendab melanoomi tagasituleku ohtu

2.b faasi katsetulemusi esitleti Ameerika Vähiuuringute Assotsiatsiooni aastakoosolekul 16. aprillil. Laialdasemad kolmanda faasi katsed on juba planeeritud. Head uuringutulemused ajendasid USA Toidu- ja Ravimiametit (FDA) andma veebruaris mRNA-4157/V940 vaktsiini ja pembrolizumabi kombinatsioonile läbimurde-ravi staatust, et kiirendada katsetulemuste läbivaatamist.

Kuidas kombinatsioon töötab?

Immuunsüsteem kasutab T-rakke nii viiruste kui vähirakkude ründamiseks. T-rakkude pinnal on «nupp» T-rakkude «väljalülitamiseks» normaalsete rakkude säästmiseks, kui näiteks viirus hävitatud on. Sedasama «nuppu» oskavad kasutada ka vähirakud, teeseldes, et nad on «omad». Immuunoterapeutikumid (nagu pembrolizumab) püüavad hõivata neid «nuppe» ehk kontrollpunkte, muutes vähirakud «nähtavamaks» ja immuunrakkude suhtes haavatavamaks.

Immuunoteraapiatest on saanud melanoomi ravi alustala, kuigi need ei tööta kõigi patsientide puhul, sest melanoomirakud, mis on tuntud oma immuunsüsteemi petmise võime poolest, võivad muutuda immuunteraapia suhtes resistentseks. Sel põhjusel on teadlased uurinud vaktsiinide lisamist. Kuigi enamik tänapäeval kasutatavaid vaktsiine on loodud nakkuste ennetamiseks, siis mRNA vaktsiinide ajalugu algab pigem just vähivastaste vaktsiinide katsetest.