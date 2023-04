Apteeker selgitab, millised on aneemia liigid ja kuidas seda ravida

Alati ei piisa inimese enda pingutustest ning aneemiast lahtisaamiseks on vajalik tarvitusele võtta lisavahendid. Eriti oluline on see siis, kui lisaks hemoglobiiniline on madal ka ferritiin. Tuleb pidada meeles, et rauavaegusaneemia ravis on kõige olulisem teha kindlaks aneemia põhjus, seega aneemia diagnoosi saamiseks tasub alati konsulteerida arstiga. Alles seejärel saab aneemia põhjuse likvideerida või olukorda parandada.