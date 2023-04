Puukentsefaliidi kohta tehti suur avastus

«Parem arusaam sellest, kuidas viirus ajus käitub ja kuidas see immuunsüsteemi aktiveerib, on otsustava tähtsusega selle raske haiguse vastu tõhusate ravi- ja ennetusmeetmete väljatöötamisel,» ütleb Umeå ülikooli professor ja uuringu juht Anna Överby ajakirjas Medical Xpress.

Umeå teadlased on kaardistanud, kuidas puukentsefaliidi viirus nakatab aju ja põhjustab entsefaliiti. Teadlased töötasid välja meetodi, mille abil saab kolmemõõtmeliselt määrata viiruste asukohta hiirte ajus ja teha kindlaks, millised konkreetsed ajuosad on puukentsefaliidi viirusega nakatunud. Meetod põhineb pildianalüüsidest saadud teabel, mida kombineeriti geenide avaldumise uuringutega erinevates rakutüüpides. Tulemust võib vaadelda kui viiruse «kulgemise kaarti» ajus.

Viirus nakatas erinevaid ajupiirkondi olenevalt hiire immuunsüsteemist. Selgus, et kaasasündinud immuunvastusega ja ilma selleta hiirte ajus oli viiruse leviku vahel suur erinevus. Kui teadlased vaatlesid nakatunud ajupiirkondade rakke, nägid nad, et immuunsüsteem ei mõjutanud mitte ainult viiruse levikut, vaid muutis ka seda, millised rakutüübid olid kahjustatud ajupiirkondades nakatunud.

Juhtudel, kui aju immuunsüsteemi ei õnnestunud aktiveerida, olid nakatunud aju immuunrakud, mikrogliia. Nende ülesanne on muidu nakkust ennetada ja sellest vabaneda. Hiirtel, kes said oma immuunsüsteemi ajus aktiveerida, olid aga nakatunud peamiselt närvirakud.

On juba teada, et kaasasündinud immuunsüsteemil on oluline roll puukentsefaliidi viiruse ajukahjustuse vältimisel, kuid seni on jäänud ebaselgeks, kus ja millised rakud saavad nakkuse.