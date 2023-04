Kas diabeetilisi haavu saab elektriga ravida?

Rootsis öeldakse, et kunagi ei tohi hooletusse jätta väikest haava või abivajavat sõpra. Enamiku inimeste jaoks ei too väike haav kaasa tõsiseid tüsistusi, kuid diabeet, lülisambavigastused või halb vereringe muudab haavade paranemise palju raskemaks. See tähendab suuremat nakatumisohtu ja krooniliste haavade tekke riski – mis pikemas perspektiivis võib viia selliste tõsiste tagajärgedeni nagu amputatsioon.

Nüüd on rühm Chalmersi ja Freiburgi ülikooli teadlasi välja töötanud meetodi, mis kasutab paranemisprotsessi kiirendamiseks elektrilist stimulatsiooni.

«Kroonilised haavad on tohutu ühiskondlik probleem, millest me palju ei kuule. Meie avastus meetodi kohta, mis võib haavu kuni kolm korda kiiremini ravida, võib muutuda märgiliseks muuhulgas diabeetikutele ja eakatele inimestele, kes kannatavad sageli mitteparanevate haavade käes,» ütleb Maria Asplund, Chalmersi Tehnikaülikool dotsent ja uuringu juht.

Elekter kiirendab paranemist

Teadlased võtsid ette vana hüpoteesi, et kahjustatud naha elektrilist stimulatsiooni saab kasutada haavade parandamiseks. Idee seisneb selles, et naharakud «migreeruvad» elektrivälja mõjul. Väikese konstrueeritud kiibi abil said teadlased võrrelda haavade paranemist tehisnahas, stimuleerides ühte haava elektriga ja lastes teist paraneda ilma elektrita. Erinevused olid silmatorkavad.

«Suutsime näidata, et vana hüpoteesi elektrilise stimulatsiooni ravimõju kohta saab kasutada haavade märgatavalt kiiremaks paranemiseks,» räägib Maria Asplund. «Oleme vaadanud diabeedihaavade mudeleid ja uurinud, kas meie meetod võib olla tõhus ka nendel juhtudel. Elektrilise stimulatsiooniga saame kiirendada paranemist nii, et diabeedist mõjutatud rakud vastavad peaaegu tervetele naharakkudele,» räägib Asplund.

«Tahame välja töötada kontseptsiooni, et oleks võimalik haavu «skaneerida» ja kohandada stimulatsiooni vastavalt individuaalsele haavale. Oleme veendunud, et see on võti aeglaselt paranevate haavadega inimeste tõhusaks abistamiseks tulevikus,» ütleb Asplund.