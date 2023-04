Kas süüa enne või pärast hambaarsti juures käiku? Ja teised soovitused pärast keerulist hambaravi

Millal kasutada suuloputusvett ja millal mitte?

Suuloputusvee kasutamine on mõne kirurgilise protseduuri järgselt vajalik, kuid mõnel juhul ei pruugi see kasulik olla.

«Suuloputusvee ülesanne on desinfitseerimine. Kui see on vajalik, siis teie arst annab teile kindlasti selle kohta suunised,» selgitab dr Pallase. «Värske hamba eemaldamise järgse haava suuloputusveega desinfitseerimine võib aga paranemisprotsessi hoopis pikendada ja valulikumaks muuta,» rõhutab ta.

«Tühjas hambasombus peab veri saama hüübida ja moodustada n-ö karkassi või ehitusmaterjali, kuhu sisse saavad uued rakud kasvama hakata. Hoogsa loputamisega võib aga õrn hüüve lahti tulla, ja haav tühjaks jääda ning patsiendile oluliselt rohkem valu põhjustada,» räägib dr Pallase.

Risk, mida kunagi 100% välistada ei saa – põletik

Pärast alumise tarkusehamba eemaldamist, on tavapärane suuavamistakistuse tekkimine. «See tähendab, et suu käib lahti ainult paari sentimeetri jagu. Et probleemist paremini üle saada, võib mõni päev peale kirurgilist protseduuri ise vaikselt hakata suu avamist harjutama, aga mitte kunagi ei tohi seda teha üle valu piiri,» ütleb hambakirurg. Tavalisel kestab suuavamistakistus tema sõnul umbes nädala ja möödub iseenesest.

Üks kõige harvaesinevamaid ebamugavusi pärast kirurgilist protseduuri on verevalum. «See võib-olla lausa potisinisena põsel või ilmuda hoopis paari päeva möödudes roheka või kollakana lõua alla,» räägib dr Pallase. Verevalum kaob iseenesest umbes nädala möödudes.