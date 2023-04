Jõhvikad aitavad naistel kuseteede infektsioone ennetada

«Enamik kuseteede infektsioonidest ravitakse tõhusalt ja üsna kiiresti välja antibiootikumidega, mõnikord võib probleemi lahendada juba üks annus. Kahjuks tulevad mõnel inimesel infektsioonid pidevalt tagasi. Olemata kindel, kas või kuidas see toimib, hakkasid mõned tervishoiuteenuse osutajad seda oma patsientidele soovitama. See oli tol ajal kahjutu ja lihtne variant. Isegi sajandeid tagasi sõid põlisameeriklased põieprobleemide puhul jõhvikaid /.../ Uuringud, mida me vaatlesime, hõlmasid mitmesuguseid meetodeid jõhvikatoodete kasulikkuse kindlakstegemiseks. Valdav enamus võrdles jõhvikatooteid platseeboga või kuseteede infektsioonide ravi puudumisega ning otsustas, et jõhvikamahla joomine või kapslite võtmine vähendas kuseteede infektsioonide arvu naistel ja lastel, kellel need kipuvad korduma ja inimestel, kes on pärast meditsiinilist sekkumist (nt põie kiiritusravi) kuseteede infektsioonidele vastuvõtlikud. Samuti on oluline, et vähesed inimesed teatasid kõrvaltoimetest, millest kõige sagedasem oli tulemuste põhjal kõhuvalu. Kuid me ei leidnud piisavalt teavet, et teha kindlaks, kas jõhvikatooted on antibiootikumide või probiootikumidega võrreldes rohkem või vähem tõhusad edasiste kuseteede infektsioonide ärahoidmisel.»