Kõrgvererõhktõvel võib olla veel üks ootamatu mõju

Uuringud on näidanud, et kõrgvererõhktõbi võib mikroskoopiliste aju veresoonkonna kahjustuse kaudu põhjustada vananemisel depressiivseid sümptomeid. Uuringud näitavad ka, et südame löögisageduse tõus põhjustab hiirtel ärevust, vahendab Medical News Today.

Teistes uuringutes on aga ilmnenud, et kõrgenenud vererõhk on seotud parema tuju ja madalama stressitasemega kui madal vererõhk.

Vererõhu ja depressiooni seoseid uuriti edasi 502 494 inimese tervishoiuandmete põhjal, mis saadi Ühendkuningriigi biopanga andmebaasist. Uuringu alguses olid analüüsi kaasatud isikud keskmiselt 58-aastased.

Tervishoiuandmetes sisaldus hüpertensiooni diagnoos; vererõhu näidud; ravi; uuring depressiooni sümptomite esinemissageduse kohta viimase kahe nädala jooksul; küsimustik heaolu kohta; magnetresonantstomograafia (MRT) skaneeringud.

Uurijad võtsid osalejatelt vererõhunäidud kaks korda, keskmiselt üheksa-aastase vahega, ning registreerisid nende vaimse tervise ja heaolu näitajad algtasemel, viis ja 10 aastat hiljem. Osalejatele tehti 10-aastase jälgimise ajal MRT-uuringud.

Ilmnes, et kõrgem süstoolne (nn ülemine) vererõhk oli seotud vähemate depressiivsete sümptomite ja suurema heaoluga. Süstoolne vererõhk mõõdab rõhku arterites iga kord, kui süda lööb, samas kui diastoolne (nn alumine) vererõhk on rõhk arterites löökide vahelisel ajal.

Siiski leidsid uurijad, et kõrgvererõhktõve diagnoos ja eelseisev diagnoos olid seotud rohkemate depressiivsete sümptomite esinemise ja madalama heaoluga. Seos püsis ka siis, kui arvesse võeti ravimite tarvitamist, muid kroonilisi haigusi ja sotsiaalseid tegureid.