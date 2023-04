Peagi saab laborianalüüse anda kodu lähedal

Vereanalüüse saab anda mujalgi kui perearsti juures. Maali Käbin kirjeldas uuringu tulemusi, mille kohaselt 70% perearstide proovivõtupunktides pakutakse patsiendile võimalust minna verd andma partnerlaborisse.

«Enamiku perearstikeskuste koostööpartner oli Synlab (81%​), kuid suur tähtsus oli ka nelja suurima haigla laboritel. Perearstide uuringu andmeid piirkonniti vaadates torkab silma, et Tallinnas, Ida-Virumaal ja Viljandimaal on levinum selline töökorraldus, kus vereproove võetakse pigem partnerlaboris – mujal on enam-vähem võrdselt neid proovivõtupunkte, kus võetakse veri kohapeal ning neid, kus saadetakse patsient laborisse vereproovi andma,» selgitas Käbin.

Töökorraldus ja rahastamine vajavad kokkulepet

Käbin nentis, et kodulähedaste analüüside projekti rakendamisel on oluline koostöö perearstidega. Näiteks see, kuidas saatekirjad ja analüüside vastused infosüsteemis liiguvad. Ja loomulikult lisarahastus, nii nimistusse kuuluvate kui ka mittekuuluvate patsientide analüüside tegemise eest.