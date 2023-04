Uus terviseprobleem? Putini välimuses märgati midagi ebatavalist

Nimelt tekitas palju küsimusi arm, mis asus Putini kaelal ja mida varem pole märgatud. Ukraina blogija Deniss Kazanski ütles Telegrami postituses, et see meenutab Z-tähte, Venemaa sõjameelset sümbolit, mida ukrainlased võrdlevad natside haakristiga, vahendab The Western Journal.

Ukraina parlamendiliige Oleksiy Gontšarenko sõnas, et Putin ei näinud kirikus kuigi hea välja. «Ta liikus vaevaliselt ja fotodelt on näha, et tema kaelal on arm,» lisas Gontšarenko.

«Tõenäoliselt on ta läbinud mingi meditsiinilise protseduuri. Võibolla tegid nad kopsude kunstlikku ventilatsiooni või midagi muud sarnast.»

'Scar' spotted on Putin's neck heightens speculation https://t.co/uiNknJcJZp pic.twitter.com/CQEnMWzlkZ — Daily Mail Online (@MailOnline) April 19, 2023

Väljaanne Daily Mail kirjutas, et diktaatorit saadab pidevalt kilpnäärmevähile spetsialiseerunud kirurg - Jevgeni Selivanov Moskva Kliinilisest Keskhaiglast.

Varasemad tähelepanekud Putini tervise kohta on tekitanud spekulatsioone, et tal võib olla kilpnäärmevähk, Parkinsoni tõbi või verevähk. Kuigi Venemaa ametnikud on korrutanud, et Putini tervis on hea, avaldas USA salajaste andmete leke, et väidetavalt Putin on saanud vähi tõttu keemiaravi.