Superbakterid ohustavad Ukraina sõjas haavatuid

Superbakteriteks kutsutakse antibiootikumide suhtes resistentseid bakteritüvesid. Need olid Ukrainas suureks probleemiks juba enne Venemaa sissetungi. Teadlased on hoiatanud, et sõjaaolukord võib probleemi veelgi hullemaks muuta.

Uute andmete kohaselt oli eelmisel aastal Ukrainast Berliini Charite ülikoolihaiglasse ravile toodud 47 haavatud patsiendist 14 vigastused, mis olid nakatunud multiresistentsete bakteritega.

Nendest kuus olid saanud kuulihaavu ja ülejäänud kaheksa said vigastada pommi- või granaadiplahvatuses. Probleem hõlmas kolme last ja ühte sõdurit.

Haigla nakkushaiguste spetsialist Andrej Trampuz ütles AFP-le, et keeruliste, kohutavate haavade ja superbakterite infektsioonide kombinatsioon on tekitanud «kõige keerulisema olukorra», mida ta on 25 aasta jooksul arstina kogenud.

Dr Maria Virginia Dos Santos ütles, et nakkused tekkisid seetõttu, et Ukraina sõjaohvrid ei saa sageli optimaalset kirurgilist- ja antibiootikumiravi, sageli antakse abi ebasteriilsetes tingimustes ja sõjatsoonis, hädaolukorras, ja inimesed on nendes tingimustes mõnikord nädalaid või isegi kuid.

Trampuz ütles, et ravimiresistentseid baktereid oli Ukrainas «kõikjal» juba enne sõda, lisades, et selle põhjuseks on tõenäoliselt antibiootikumide kasutamine loomadel.