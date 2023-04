Kopsuvähi kohta tehti oluline avastus

«Leidsime spetsiifilise T-rakkude alamhulga, nimega TRM, mis on suitsetajate hulgas külluses. TRM avaldab kasvajale survet, et vältida organismi immuunvastust. Immunoteraapia on selle omaduse omandanud kasvajate vastu vähem efektiivne,» nendib Austraalia vanima meditsiiniuuringute keskuse Walter ja Eliza Halli instituudi teadlane Daniel Gray Medical Xpressis.

Instituudi teadlased võrdlesid kopsuvähi progresseerumist suitsetajate ja mitte kunagi suitsetanud inimeste hulgas, ja leidsid olulisi muutusi keha reageerimisviisis. Uuring aitab selgitada, miks immunoteraapia ei ole haiguse ravimisel alati tõhus.

Dotsent Marie-Liesse Asselin-Labat ütles, et erinevused suitsetajate ja mittesuitsetajate immuunreaktsioonides võivad seletada, miks ainult 20 protsenti kopsuvähiga patsientidest reageeris immunoteraapiale.

«See näitab, et me peame võtma teistsuguse lähenemisviisi suitsetajatest ja mittesuitsetajatest kopsuvähi patsientide ravimisel,» ütles ta.

«Suitsetajatel peame tegema kasvajad immuunsüsteemile nähtavaks, et immunoteraapia oleks tõhus, samas kui mittesuitsetajatel peame aktiveerima uinuva immuunsüsteemi, et see saaks kasvajaga võidelda.»