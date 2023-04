UURING ⟩ Ligi kolmandik eestlastest peab oma füüsilist ja vaimset heaolu keskpäraseks

Vanemad inimesed on noorematest füüsiliselt aktiivsemad

Mõneti üllatav on tulemus, et vanemad inimesed on füüsiliselt palju aktiivsemad kui noored. Näiteks üle 45% inimestest vanuserühmas 55-75 liiguvad igapäevaselt, samal ajal kui 18-44 aastate seas on igapäevaseid liikujaid 30%. Peamisteks vähese füüsilise aktiivsuse põhjusteks tuuakse ajapuudust (44%) ja laiskust (42%). Uuringust selgub ka, et Eesti inimesi motiveerib end liigutama füüsiline (61%) ja emotsionaalne rahulolu (60%), aga ka asjaolu, et soovitakse hea välja näha (50%). Kui muidu on Baltikumi ülesed näitajad üsna sarnased Eestiga, siis välimuse osas ilmneb, et meie naabrid peavad seda oluliselt vähem tähtsaks kui meie kaasmaalased, Lätis oli sama näitaja 42% ja Leedus 36%.