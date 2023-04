ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kadeda kasu ei kasva

Sageli on negatiivsed tunded, mis meil kellegi rahalise edu vastu tekivad, seotud meie arvamusega endast üldse. Miks tema saab ja mina mitte, kas ma olen kehvem?

Lahkumishüvitiseks 400 000 eurot – miks ka mitte, sobiks mullegi. Mis mõttes peaks seda maksma Eesti Energia juhile, kui mulle tundub, et elektrihindadega on toiminud tont teab mis segadused. Või miks tuleb üle kullata riigikogust lahkuvaid saadikuid – isegi siis, kui nad pole seal suurt midagi kasulikku teinud? Kui neid ei valitud uuesti, siis järelikult on nad ise süüdi või ei tahtnudki uuesti riigikokku saada. Ja kuidas nii, et uus valitsuski tahab igalt poolt mujalt kulusid kokku tõmmata, aga enda palganumbrit puudutada ei taha riigivalitsejad üldse?