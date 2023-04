Apteeker selgitab, kuidas naha- ja küüneseent ära tunda ja sellest vabaneda

Naha- ja küüneseen on Benu Tõrva Keskapteegi proviisori Virge Sokka sõnul levinud probleem, mida põhjustavad teatud liiki seened ehk dermatofüüdid. «Nende seente eosed võivad püsida jalanõudes, duširuumide vaipades ja vannimattides pikka aega ning soodustavateks teguriteks on muuhulgas ka niisked ja umbsed jalanõud, halb hügieen ja organismi kaitsevõime langus,» loetleb apteeker.

Kuidas naha- ja küüneseent ära tunda?

Üheks tüüpiliseks tunnuseks on apteekri sõnul krooniline ketendus väiksemate varvaste vahel, sest need varbad on tavaliselt rohkem omavahel kokku surutud. «Varbaid laiali tõmmates on sageli näha lõhesid ja tursunud hallikasvalget nahka, harvem esineb ka sügelust.»

Sokka sõnul on teiseks tunnuseks, mis esineb sagedamini kevaditi või suviti seoses kuumuse ja niiskusega, taldadele tekkivad sügelevad grupeeritud häguse või mädase sisuga villikesed, mis omakorda võivad moodustada suuremaid ville ja purunedes jätta järele ketenduse, kirjutab virtuaalkliinik.ee.

«Kõige tavalisem nahaseene vorm on naha paksenemine ja ketendamine taldadel, mida vahel peetakse ekslikult ealiseks muutuseks. Selle vormi korral on tihti haigestunud ka küüned. Alguses võib olla nakatunud ainult üks küüs, hiljem haigestuvad ka teised. Küüneplaat hakkab vabast servast paksenema, muutub hallikaskollaseks ja rabedaks. Ajapikku kahjustus levib, kuni on muutunud kogu küüneplaat,» kirjeldab apteeker seenhaiguse kulgu.

Hoolikas hügieen aitab seenhaiguseid eemal hoida