Uus süstitav rakuteraapia võib välja ravida osteoartriidi

Hiljuti tunnistas USA Toidu- ja Ravimiamet FDA osteoartriidi rahvatervise kriisiks, mis mõjutab üle 520 miljoni inimese kogu maailmas. Osteoartriit on tavaliselt põhjustatud kahjustatud kõhrest, mida ei saa loomulikul teel parandada.

«Ilma parema arusaamiseta sellest, mis põhjustab osteoartriidi teket ja progresseerumist, on tõhus ravi piiratud,» ütles uuringu juhtiv autor Johanna Bolander WFIRM-ist. «Esialgu uurisime, mis läheb osteoartriidiga liigeste puhul valesti, võrreldes neid protsesse funktsionaalse keskkonnaga ja kasutasime seda teavet immuunoteraapia rakuravi väljatöötamiseks.»

Osteoartriit on liigeste haigus. Liigeses on sünoviaalmembraan – sidekude, mis vooderdab liigese sisepinda. Membraan kaitseb liigest ja eritab rakuelementidega täidetud määrdevedelikku, mis on vajalik tervisliku keskkonna säilitamiseks ja hõõrdumisvaba liikumise tagamiseks.

Kui liigestes tekkib vigastus, värbab keha rakkude armee ja saadab need vigastuskohta, et aidata kaasa kahjustatud kudede puhastamisele. «Aja jooksul põletik süveneb, mis viib liigeseid vooderdava kõhre lagunemiseni ja kroonilise põletikuni ümbritsevates kudedes. Patsientide jaoks põhjustab see tugevat valu, turset ja sageli piirab igapäevast tegevust,» ütles kaasautor ortopeediline kirurg Gary Poehling.

Teadlased uurisid, mis toimub osteoartriidi liigesekeskkonnas, mis hoiab ära paranemisprotsessi.

«Hindasime, kas liigesevedeliku keskkonnas esineval rakupopulatsioonil puudus võime funktsionaalsesele kudede paranemisele kaasa aidata või kas keskkonnas on midagi, mis kahjustab nende võimet seda teha,» ütles WFIRM-i teadur Gustavo Moviglia.

Töörühm eraldas rakud osteoartriidihaigete liigesevedelikust. Nad nägid, et rakud üksi, ilma vedelikuta, on võimelised kudede parandamiseks vajalikke protsesse läbima. Kui nad osa rakke tagasi liigesevedelikku panid, ei suutnud need taas oma tööd teha, mis viitab sellele, et spetsiifiline osteoartriidi keskkond peatab need.

Nende leidude põhjal loodi rakuteraapia, mis suudab ületada põletikulise keskkonna takistuse ja taastada ka kõhre.

Ravi testiti laboris loomadel ja leiti, et sellel on võime kõhrekahjustusi tagasi pöörata ja põletikku vähendada.

Ravi efektiivsuse hindamiseks viidi eriloaga läbi uuring üheksal osteoartriidiga patsiendil, kes said igaüks ühe või kaks süsti. Pärast ravi paranes patsientide elukvaliteet ja vähenes valu. Lisaks kinnitasid MRI uuringud kõhre taastumist.

Täiendavad kliinilised uuringud on vajalikud, et hinnata tulemust suurema hulga patsientidega tehtud katses ja hinnata võimalikke erinevusi erinevate patsientide alarühmade vahel.