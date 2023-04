Veresooni kahjustab lisaks kolesteroolile veel üks oluline tegur

Kõrge LDL- ehk «halb» kolesterool on üks peamine südamelihase infarkti ja insuldi riskitegur. Kolesterooli normi saamiseks on küll oluline vähendada kolesterooli menüüs, kuid teine sama oluline osa on tagada toiduga piisav hulk kiudaineid, mis aitab kolesterooli organismist väljutada.

Foto: Shutterstock