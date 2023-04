Psühholoog annab nõu: kuidas lapsega koolistressist rääkida

Küsi avatud küsimusi. Katsu sõnastada küsimused nii, et annad lapsele võimaluse ise kirjeldada põhjuseid, miks ta tavapärane olek on muutunud. Küsi avatud küsimusi. Ole valmis last ära kuulama ning ära otsusta juba ette, et kindlasti on tegu koolistressiga. Muutuste taga võib hoopis midagi muud olla! Kui laps ei ole väga avatud kõnelema, küsi näiteks: «Räägi lähemalt…» Too näiteid: «Mõnikord käituvad inimesed nii sellepärast, et… Kas sinuga on ka nii?»