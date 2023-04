Difteeria ja teetanuse vaktsiini tuleb täiskasvanutel korrata iga kümne aasta tagant

Teetanuse võib saada tegevuse käigus, mille tagajärjel tekib haav või kriimistus. Enamik teetanuse haigestumise juhtudest on seotud nahka läbistavate vigastustega (nt roostes naela jalga astumine, käe vigastamine roosipõõsast pügades või mullatöödel saadud torke- või lõikehaav), mil haigustekitaja satub organismi haava kaudu. Teetanust põhjustava bakteri eosed on nii pinnases kui tolmus laialt levinud. Samuti võib haigusetekitaja organismi sattuda läbi loomahammustuse. Ka kangestuskramptõve nime all tuntud teetanust iseloomustab kogu keha haaravate lihaskrampide esinemine. Tavaliselt algab teetanus mälumislihaste spasmiga, millele järgnevad neelamisraskus ning kaela-, õla- ja seljalihaste jäikus. Hiljem on haaratud kõik tahtele alluvad lihased. Kergematel juhtudel on haigus ravitav, raskematel lõpeb surmaga.