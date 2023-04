Tervishoiutöötajad saavad uue teenuse abil leida kiiresti vastuse kliinilisele küsimusele

Läbi Synbase.eu on võimalik tervishoiutöötajatel kasutada uut teabehalduse otsustustoe tervikteenust, mis arvestab erinevate kasutajate vajadustega. «Teenus tugineb ravijuhendite andmebaasidele, mille toel on võimalik leida kiiresti vastused kliinilisele probleemile visiidi ajal. Samuti sisaldab otsustustugi ravimite koostoimete andmebaasi, ravimite kõrvaltoimete rakendust, ning rasedus- ja imetamisinfo andmebaasi,» selgitas Gerda Joa.

«Mul on väga hea meel, et nüüdsest on ka Eesti arstidel võimalus kasutada emakeelset otsusetoe teenust, mis on usaldusväärne, teaduspõhine, ajakohane ja mugav tööriist igapäevases kliinilises praktikas,» rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog-ülemarst dr Martin Serg, kelle sõnul kasutavad Soome ja Norra arstid seda lahendust oma töös regulaarselt.