5 nippi kolesteroolitaseme vähendamiseks

«Kolesterool on rasva sarnane aine, mis on keha toimimise jaoks hädavajalik. Paraku võib liigne kolesterool koguneda veresoonte seintele ning suurendada südame-veresoonkonnahaiguste ning infarkti riski,» rääkis Südameapteegi proviisor Aleksandr Sei. Ta selgitas, et kolesterooli peetakse kõrgenenuks, kui üldkolesterooli näit on üle 5 mmol/L. Õnneks ei vaja aga kõrgem näit alati arsti sekkumist ning on palju asju, mida igaüks saab teha, et alandada kolesteroolitaset ja hoida oma südant.