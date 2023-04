Puukentsefaliiti on võimalik nakatuda toorpiima tarvitamisel.

Eestis on registreeritud 2010. aastal üks, 2011. aastal kaks, 2015. aastal samuti üks ning 2018. aastal neli kitsepiima joomisest põhjustatud haigusjuhtu. 2005. aastal haigestus Tallinnas puukentsefaliiti 37 inimest, kes kõik jõid ühes kaubanduskeskuses pakutut toorest kitsepiima. Maailmas on registreeritud juhtumeid, kus inimesed on haigestunud ka viirust sisaldava lehmapiima tarvitamise järel, kuid seda tuleb ette harvem.