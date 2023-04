Ravimikombinatsioon aitab verevähki tõhusamalt ravida

«Ägedat müeloidleukeemiat on kurikuulsalt raske ravida, sest vähem kui kolmandik haigetest elab pärast diagnoosimist kauem kui viis aastat, mistõttu on oluline olemasolevate ravimeetodite mõju maksimeerida,» ütles uuringu autor Xufeng Chen, NYU Grossmani patoloogiaosakonna juht.

Teadlased katsetasid, kas klorokviini ja venetoklaksi kombinatsioon aitab haigust võita. Koeproovide ja laborihiirtega tehtud katsed näitavad, et venetoklaksi suhtes tekkiv ravimresistentsus on seotud mitokondritega ehk rakusiseste «jõujaamadega». Lisaks oma rollile energia tootmisel käsivad mitokondrid rakkudel ka teatud ebasoodsates tingimustes surra.

See programmeeritud rakusurma protsess läheb vähi puhul sageli valesti. Kahjustatud mitokondrid võivad liikuda ka «isesöömise» faasi, mida nimetatakse mitofaagiaks. See ei lase neil saata «surmasignaale». Mitofaagia aitab leukeemiarakkudel vältida venetoklaksi surmavat mõju.

Katsed hiirtega, kellele siirdati ägeda müeloidse leukeemiaga patsientide luuüdi, näitasid, et ravim klorokviin, tuntud mitofaagia pidurdaja, taastas venetoklaksi võime vähirakke tappa.

«Resistentsuse ületamine BH3 mimeetiliste ravimite nagu venetoklaks suhtes on ainulaadse kliinilise tähtsusega, kuna neid ravimeid kasutatakse sageli ägeda müeloidse leukeemiaga inimeste raviks,» ütles uuringu kaasjuht Christina Glytsou. «Meie prekliinilised leiud viitavad sellele, et BH3 mimeetikumide, nagu venetoklaks, kombineerimine kas MFN2 või üldiste mitofaagia inhibiitoritega võib olla edaspidi ägeda müeloidse leukeemia raviks, kuna praegune ravi on ravimiresistentsuse tõttu piiratud,» ütles uuringu vanemteadur Iannis Aifantis.