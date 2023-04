Teadmata aine põhjustas listerioosi puhangu 15 USA osariigis

Rahvatervise ametnikud küsitlevad patsiente, et saada teada, milliseid toite nad sõid enne listerioosi nakkusesse haigestumist. Samuti koguvad nad võimalikult palju teavet, et leida haiguspuhangu salapärane allikas.

«Selle haiguspuhangu allikat ei ole veel määratletud. CDC on aga mures, et haigusjuhtumeid võib juurde tulla. Listerioosi haigus on haruldane, kuid see võib lõppeda tõsise haiguse või surmaga,» kirjutas CDC oma teates.