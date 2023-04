Tuleta meelde, millised on nahamelanoomi sümptomid

Melanoomi suurimaks riskiteguriks on ultraviolettkiirgus (UVK) - eelkõige vahelduv intensiivne UVK (nn päikesereisid), kuid ka lapsepõlves saadud päikesepõletused. Naha eripäraks on, et see ei unusta nahakahjustusi mitte kunagi. Lapsepõlves saadud päikesepõletused võivad viia täiskasvanueas melanoomi tekkeni. Siinkohal on oluline aru saada, et ka kerge päevitus on nahakahjustus - pigmendirakud üritavad kaitsta oma pärilikkusainet kahjuliku UVK eest.