Sõltub ka vanusest, kui palju on vaja D-vitamiini

D-vitamiini puudus ja terviseriskid

Seda, et ilma D-vitamiinita ei saa luud ja hambad normaalselt areneda ning suure tõenäosusega hiilib ka viirushaigus kiiremini ligi, on kuulnud igaüks. Südameapteegi proviisor Külli Teder räägib, et vitamiin D tasemest veres sõltub luude ja hammaste areng, immuun- ja närvisüsteemi normaalne toimimine. Lisaks on see vitamiin oluline lihaste arengus, kontraktsioonijõu, reaktsiooniaja, koordinatsiooni ja vastupidavuse tagamises, vere hüübimisprotsessis ja südamelihase töös. Arvatakse ka, et selle toimel paraneb rakkude insuliinitundlikkus ja pidurdub ateroskleroosi areng. «Seega, kui D-vitamiini on organismis vähe, võib väikelastel tekkida rahhiit, kasvupeetus ja nad võivad hakata hiljem seisma, istuma, käima; täiskasvanutel võib tulemuseks olla luude pehmenemine (osteomalaatsia) või luude hõrenemine (osteoporoos) koos luumurdudega, aga ka lihasnõrkus, lihasjõudluse ja sooritusvõime vähenemine, krambid, liigeshaigused,» loetleb Teder.