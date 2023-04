Arst: hormoonasendusravi aitab säilitada seksuaalsust, mis on elus motiveeriv ja oluline

«Viimasel ajal räägitakse palju kehakaalust. Tekkinud on seisukoht, et ülekaal pole probleem, vaid see on kehapositiivsus või midagi toredat, mille üle peaks uhkust tundma. Muidugi pole meedikud need, kes seda arvamust jagavad, vaid tegemist on justkui mingi religiooni või ideoloogiaga,» tõdeb Eesti esimese anti- aging meditsiinile keskenduva meditsiinikliiniku Happy Aging arst Jaan Vogelberg.

«Kui on tegemist ravimatu haigusega, on sellisel seisukohal jumet. Elades haiguse või seisundiga, mida ei anna muuta, on väga õigustatud püüe seda teistele selgitada ja seda heaks rääkida, et elu ei tunduks talumatult halb või valus,» lisab doktor.

Vaadeldes laialt levinud probleemi ülekaalust, ei ole õige öelda, et ülekaalus on vaid inimene ise süüdi: «Selles on palju tegureid, alates geneetikast. Aga väga suur mõjutaja on meie elukorraldus ja toitumine, mis on väga palju ajas muutunud. Põhiliseks kurjajuureks on uued toidud ja joogid, mida toidutööstus meile peale surub.»

Ülekaal ja sellega kaasnev diabeet on viimase paarikümne aasta jooksul statistika mõttes mitmekordistunud. Doktor Vogelbergi hinnangul ei ole sellel midagi geneetikaga pistmist, sest inimese geneetika muutumiseks läheb tuhandeid aastaid.

Eeldused on täna jäänud samaks, mis olid paarkümmend või sada aastat tagasi, mistõttu on tegemist eluviisist ja toitumisest põhjustatud muutusega.

Väike ülekaal on samuti probleem