Esimese klassi laste terviseläbivaatusele tasub lapsevanemad kaasa kutsuda

Zinaida Kendra lisab, et mõnikord teeb õde tervisekontrollis mõne tähelepaneku, mida on hea sealsamas lapsevanemaga jagada. «Eelmisel õppeaastal oli juhus, kus minu juurde tervisekontrolli tulnud lapsel oli sirgelt seistes rüht sümmeetriline, ettepainutamisel võis aga selgelt näha selja lihaste asümmeetriat, parem pool oli kõrgem ja skoliomeetriga mõõtmisel ilmnes kalle vasakule. Sain seda kohe näidata ka emale, jagasin omapoolseid soovitusi sirutus-venitusharjutuste kohta ning andsin koju kaasa näidiskava regulaarseks võimlemiseks. Rääkisime kehahoiaku jälgimisest ja ujumisest ning lisaks füsioterapeudi konsultatsioonist,» kirjeldab kooliõde, lisades, et ema andis pärast tervisekontrollile väga positiivse tagasiside ja hea kontakt on säilinud siiani.

Nagu töötervishoid koolilastele

Seda, et kooli kõige esimesest tervisekontrollist saab palju kasulikku infot, kinnitab ka lapsevanem Serli Raudseping, kel on olemas värske kogemus. «Juba sügisel räägiti meile, et selline võimalus kevadel esimese klassi laste vanematele tuleb ja ma olin väga huvitatud, kuidas see välja näeb ja mis on sealjuures minu kui ema roll.» Nüüd teab ta juba öelda, et peategelane on siiski õpilane ja ta avaldab imetlust, kui targalt on vestlus õpilasega üles ehitatud.