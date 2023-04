Peaasi.ee vaimse tervise kohvikute võrgustik laieneb

«Soovime vaimse tervise mured tuua kodu- ja spetsialistide kabinettide seinte vahelt välja, et normaliseerida vaimse tervise murede jagamist. Kohvikute läbiviimine annab võimaluse inimeste vaimset tervist avatult käsitleda ja näidata, et vaimse tervise teemadel saab vestelda nii hea sõbraga kui ka täiesti võõra inimesega,» rääkis Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv.

Peaasi.ee on vaimse tervise kohvikute kontseptsiooni arendanud alates 2021. aastast. Jaanuaris alustati koostöös Reval Cafega vaimse tervise kohvikute läbiviimist regulaarselt iga kuu viimasel laupäeval.

«Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad. Vaimse tervise esmaabi andja saab olla elupäästev vahelüli pakkudes abi mure sõnastamisel, esmast leevendust võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning julgustust spetsialisti abini jõudmisel,» selgitas Sandra Liiv. «Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad, et nad soovivad jagada oma vaimse tervise muresid ja nõu küsida.»