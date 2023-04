Uuring näitab, et küüslaugu söömine võib vähendada just selle vähi riski

CRC esineb tavaliselt jämesooles. Kuigi selle tavapäraseks sihtmärgiks on vanemad täiskasvanud, võib see juhtuda igas vanuses. CRC on igal aastal maailmas levinumate vähisurmade nimekirjas teisel kohal. Ainuüksi 2020. aastal diagnoositi peaaegu kaks miljonit CRC juhtu. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri andmetel sureb CRC tõttu igal aastal keskmiselt umbes miljon inimest.

Teadlased rõhutasid, et küüslaugu tarbimine võib CRC ja adenoomid (IA) eemal hoida ning see on seotud teatud DNA tunnustega vereringes. Vaja on rohkem uuringuid, et teha kindlaks, kas bakterite DNA omadused veres võivad tuvastada ebatervislikke toitumisharjumusi.