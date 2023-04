Need märgid näitavad, et tarbid liiga palju soola

Soolas leiduvat naatriumi on organismile kindlasti vaja, kuid reeglina saadakse seda soovitatavast palju rohkem, mistõttu tuleks soola tarbimist piirata, kirjutab toitumine.ee.

Pikaajaline liigtarbimine viib tasapisi suuremate terviseprobleemideni:

koormab neere;

tekitab turseid, sest häirub normaalne veevahetus vere- ja koerakkude vahel. Kui turse tekib südame ümbruses, väheneb südame võime verd pumbata, tekib südamepuudulikkus ning halveneb organismi varustatus hapniku ja toitainetega;

toob kaasa vee ja kaaliumi ülemäärase eritumise uriiniga.

Portaal The List vahendab märke, mis peegeldavad liigset soolatarbimist.

Su menüü koosneb töödeldud ja valmistoitudest. Purgisupid, kastmed, soolased snäkid, kiirtoit, külmutatud eined, poolfabrikaadid – nimekiri liigsoolastest toitudest on lõputu. Kui need moodustavad suurema osa su menüüst, ei ole tervisenäitajad ilmselt kiita ning soolakogused on väga suured.

Sind vaevab tihti janu. Soolane toit tekitab janu ning suur probleem võib olla ka jookides, millega üritatakse janu kustutada. Parim on selleks vesi, ent ilmselt on vähe inimesi, kes jooksid seda soolase pitsa, burgeri või juustuvaagna hävitamise kõrvale. Kui õhtusöök on väga soolane, siis võib ka juhtuda, et sellest tingitud veepuudus tekitab hommikul sarnase tunde nagu pärast öö läbi kestnud joomingut.