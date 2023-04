Eestis on tervena elada jäänud aastate kasv peatunud

Aastaraamatus toob TAI välja, et piiratud vahendite tingimuses tagab tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tugev ja süsteemne valdkonnaülene ennetus. «Lahendusi ja ka raha otsides on üha selgem, et Eesti tervisepoliitikas tuleb võtta suund ennetusele ning seda laiemalt kui vaid meditsiinis,» sünas TAI direktor Annika Veimer .

Terviseminister Riina Sikkut rõhutas, et TAI on ennast aastate jooksul tõestanud äärmiselt vajaliku teadus- ja arendusasutusena, kes on rahva tervise hoidmise teenistuses. «TAI aitab poliitikakujundajatel mõista, mis inimeste tervises ja tervisekäitumises toimub, et teha inimeste tervena elatud aastate huvides õigeid otsuseid ning töötab välja ja pakub lahendusi probleemide ennetamiseks.»