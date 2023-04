Oraalseksi harrastajad võivad nakatuda raskesse vähivormi

Professor on analüüsinud viimase kahe aastakümne jooksul uuringuid ja avastanud kõrivähi esinemissageduse järsu tõusu läänemaailmas, mis on olnud nii kiire, et mõned teadlased nimetavad seda epideemiaks. Suur osa sellest on tingitud ühest kindlast kurguvähi tüübist, mis paikneb kurgu tagumises piirkonnas mandlite piirkonnas.

Suuneeluvähi põhjustajaks on inimese papilloomiviirus (HPV). Sugulisel teel leviv HPV on ka emakakaelavähi peamine põhjus.

Mehanna on väitnud, et suuneeluvähk on nii USA-s kui ka Ühendkuningriigis sama levinud kui emakakaelavähk.

«Suuneeluvähi puhul on peamiseks riskiteguriks seksuaalpartnerite arv oraalseksi puhul,» selgitas Mehanna. «Inimestel, kellel on kuus või enam oraalseksi partnerit, on 8,5 korda suurem tõenäosus haigestuda suuneeluvähki kui neil, kes oraalseksi ei harrasta.»

Teadlane väidab, et mõned inimesed suudavad HPV-st vabaneda, kuid vähesed ei suuda infektsioonist välja tulla ja nende patsientide puhul hakkab viirus paljunema. See toob kaasa viiruse integreerumise peremeesorganismi DNA-sse. Ekspert selgitab, et just see põhjustab peremeesrakkude vähiks muutumist.

Professor Mehanna läbiviidud uuringud näitasid, et hoolimata sellest, et 80 protsenti täiskasvanutest on mingil eluperioodil oraalseksi harrastanud, on neid, kes haigestuvad suuneeluvähki vähe.

Haiguse vältimiseks on oluline HPV vastaste vaktsiinide pakkumine nii noortele poistele, kui ka tüdrukutele.