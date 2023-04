Kas fooliumiga on ohutu süüa teha?

Sellesse õhukesse alumiiniumkihti pakitakse kõiksugu wrappe, võileibu kui ka valmistoite (kuna foolium on erakordselt mugav, odav ja kuumakindel), kirjutab toitumisnõustaja Katri Merisalu Rimi blogis.

Kodudes valmistatakse fooliumis küpsetatud kala, mereande, liha ning kartuleid, et need oma mahlasuse ja aromaatsuse säilitaksid. Samuti kaetakse sellega kooke ja küpsetisi ühtlase küpsemise eesmärgil.

Fooliumi mõju valmistatavale toidule

Foolium on valmistatud alumiiniumist, mistõttu on tõstatatud küsimus, kas see mõjutab ka kuidagi meie toitu ning seeläbi meid? Uuringutest on selgunud, et fooliumisse mähitud toidu küpsetamisel eritub sinna märkimisväärselt alumiiniumi osakesi. Samuti suurendab osakeste imendumist ka toidule lisatavad maitseained, õlid ning happed (näiteks sidruni- või laimimahla ning tomati kasutamisel).

Alumiiniumi potentsiaalsed terviseriskid

Suurtes kogustes on alumiinium inimorganismile toksiline. Alumiinium on mürgiks närvisüsteemile, soodustades potentsiaalselt Parkinsoni ja Alzheimeri tõve kujunemist (või - põhjustades seega potentsiaalselt mälu ja koordinatsiooni halvenemist ning kontrollimatute liigutuste teket). Kuna alumiinium koguneb tasapisi organitesse, siis halvendab see järk-järgult ka muid keha funktsioone, mõjudes näiteks nõrgestavalt immuunsüsteemi toimimisele ning koormates üleliia maksa funktsiooni. Samuti võib liigne alumiiniumi hulk kehas põhjustada luuvalu ja -murde.

Kas kasutada fooliumit?

Vale oleks väita, et fooliumi kasutamine igapäevaelus soodustab ainuüksi kõiki eelmainitud terviseprobleeme, kuid kui mõelda, et keskkonnast (õhk, toit, köögitarvikud) imenduvaid alumiiniumi osakesi on samuti rohkelt, siis tuleks oma valikud kriitilisemalt üle vaadata. Oluline on ka jälgida väiksemate laste kokkupuudet alumiiniumiga, kuna õues sageli suhu sattuv muld ja tolm sisaldavad samuti mingites kogustes raskmetalle. Samuti leidub osades ravimites alumiiniumi.