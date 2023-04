President Karis: pooled tööealised elanikud on ülekaalulised, kaaluda võiks suhkrumaksu

President Alar Karis tõdes eilset konverentsi avades, et koguni pooled Eesti tööealised elanikud on ülekaalulised. «Kas kehtestada suhkrumaks, piirata teatud toodete reklaami või müüki, tuua kooliprogrammi rohkem liikumist ja laiendada sportimisvõimalusi, viia läbi tervisliku toitumise kampaaniaid, kujundada linnaruumi jalakäija- ja jalgrattasõbralikumaks? Need on mõned valikud, ja vale oleks nüüd küsida, milline neist, pigem küsime, millistes kombinatsioonides või koguni kõik korraga.»

«Minu jaoks annab vastuse asjaolu, et meil on solidaarne ravikindlustuse süsteem. See tähendab, et tervem Eesti peaks olema meie kõigi ühine huvi. Selge, et lihtlabane keelamine on harva paslik lahendus. Samuti on loogiline, et kogu koormat ei saa jätta indiviidi kanda. Ka poliitikad ja kogu meid ümbritsev füüsiline ja sotsiaalne ruum peavad tervist soosivaid valikuid toetama.»