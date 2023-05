Inglismaa kingib miljonile suitsetajale e-sigareti stardikomplekti

Levinud on eksiarvamus, et suitsetamine aitab ärevuse vastu. Tegelikult süvendab suitsetamine ärevust ja depressiooni. On tõestatud, et suitsetamisest loobumine on sama tõhus kui antidepressantide võtmine.

Me arutleme sellel aastal kohustuse üle lisada sigaretipakile positiivse sõnumiga lisa ja info, mis aitab inimesel suitsetamisest loobuda. Kanadas on tervist edendavad lisad seaduse järgi kohustuslikud ja need on kasutusel olnud alates 2000. aastast. Kanadas saadud kogemused näitavad, et pakendi infolehed on tõhus meede suitsetamisest loobuda üritavate inimeste arvu suurendamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et on ülekaalukad tõendid on selle kohta, et suitsetamisest loobumine ei too kaasa mitte ainult suurt kasu tervisele ja majandusele, vaid see on ülioluline tervena elatud aastate pikendamiseks, eriti neis piirkondades, kus suitsetamisest loobumine on madalaim.