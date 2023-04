Vanavanemate läbisaamine lastelastega on midagi erilist. Vähemalt võiks olla – on ju vanavanem selline lähedane ja armastav inimene, kel pole peal pinget lapse eest pidevalt vastutada ja kes seega saab lapsega natuke rahulikumalt suhelda. Ometi kipub pahatihti olema nii, et isegi kui põnnivanuses ja veel algklassiski käiva lapselapsega on vanavanemate suhted lähedased, siis teismeea saabudes midagi justkui juhtub.