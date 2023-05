ITK avab tasuta nõuandeliini «Ämmaemand vastab»

«Kui telefonikonsultatsiooni käigus leitakse, et patsient peaks tulema kontrolli, siis on nõustaval ämmaemandal võimalus teda kiiremini vastuvõtule suunata. Muudes küsimustes võib patsient kindel olla, et saab koheselt asjatundliku nõu,» selgitab ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Tasuta nõuandetelefon on mõeldud samuti kontaktiks tervisekeskustele, kes aeg-ajalt vajavad erialast konsultatsiooni või patsiendi uuringutele saatmist. «Meie ämmaemandad on väga kogenud ja arstid vajadusel kõrval konsulteerimas – meditsiin on meeskonnatöö,» lisab Staalfeldt-Rahumägi.

Praegu pöörduvad naistekliiniku erakorralisse vastuvõttu ka need naised, kes võiksid tulla korralisele ämmaemanda vastuvõtule. «Erakorralisse vastuvõttu saab pöörduda ööpäevaringselt, aga alati tuleb arvestada, et ootaja aeg on pikk. Esmalt tehakse analüüsid, mille vastuste valmimine võtab aega kuni poolteist tundi ja kui arst on hõivatud, tuleb omakorda oodata ka arsti juurde pääsu. Sugugi mitte kõik patsiendid ei peaks seal ootama, saab ka lihtsamalt. Selleks uus nõuandetelefon appi tulebki,» toob ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht välja veel ühe põhjuse, miks nõuandeliin loodi.

Nõuandeliinile saavad pöörduda inimesed üle Eesti. ITK kogenud ämmaemandad vastavad küsimustele igal tööpäeval 8-16.00. Tasuta nõuandetelefoni «Ämmaemand vastab» number on 606 7576.

Infot leiab ITK kodulehel: https://www.sunnitusmaja.ee/rasedus/emadusnouandla/tasuta-nouandeliin-ammaemand-vastab/