Lihtne toiming alandab Alzheimeri tõve riski

Uurijad avastasid, et südame löögisageduse varieeruvus suurenes iga treeningperioodi jooksul. Südame löögisagedus mõjutab omakorda närvisüsteemi ja seda, kuidas see vabaneb teatud ainetest. Antud juhul langes nelja nädala jooksul amüloid-beeta peptiidide tase. Selle kuhjumist ajus on seostatud Alzheimeri tõve tekkega.