Rinnavähi sõeluuringul osalemine on rekordiliselt kõrge

Rinnavähki haigestumise ja suremuse vähenemiseks peaks sõeluuringul osalema vähemalt 70% kutsutud Eesti naistest. 2022. aastal osales Tervisekassa andmetel rinnavähi sõeluuringutel juba 63% kutsututest ehk ligi 55 000 naist, mis on kõigi aegade rekord. Veel aasta varem, 2021. aastal osales uuringul aga vaid 58% kutsututest.

«Enamik naisi saab sõeluuringul teada, et kõik on korras, kuid igal juhul on sõeluuringul osaledes võimalik võita, sest varakult avastatud rinnavähk on väga hästi ravitav,» märgib Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

Rinnavähi sõeluuringu sihtgruppi kuuluvaid naisi kutsutakse uuringule enamasti e-kirja või postkasti jõudva paberkutse ja patsiendiportaali vahendusel. 2022. aastal laekus aga sihtrühma kuuluvate naiste telefonidesse ka SMS-kutse, kus edastati info mammograafiabussi saabumisest tema elukoha piirkonda.

«SMS-id lisasid rinnavähi sõeluuringu hõlmatusele umbes 5-6% juurde. Eelkõige nägime sõnumite mõju just väiksemates ja keskmise suurusega asulates/valdades, kus arstiabi ei ole nii kergelt kättesaadav ja kus kliiniku külastamine nõuab pikemat planeerimist. Linnades oli SMS-i mõju väiksem, sest raviasutused on lähedal ja rinnavähi sõeluuringu jaoks ei pea naised spetsiaalselt mammograafiabussi ootama,» sõnab Tervisekassa andmeanalüütik Ksenia Niglas.

Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu, mille raames juhib Tervisekassa kampaaniaga «Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida.» tähelepanu just vähi ennetamise ning varase avastamise olulisusele. Sel aastal on rinnavähi sõeluuringule kutsutud ligi 86 000 naist.