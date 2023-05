«Emme, ma armastan sind, aga enam ei jaksa. Tahan surra»

Pärast reisi lõpetati keemiaravi täielikult ja see oli kohutav, millised valud tal novembrist alates olid. Enne seda oli keemia hoidnud valusid stabiilsena, aga see, mis nüüd juhtus, oli katastroof. Elasimegi liidu armust, saime aega. Päris kindlasti saime aega juurde.» Edaspidi hakkas Andri sageli valude pärast haiglas olema. «Detsember oli päris hull. Kuid siis saime teada, et Tartu Ülikooli kliinikumis on uus seade, mis kiiritab opereerimatuid luukasvajaid. Mõtlesime, et see on täpselt see, mida meil vaja on. Jaanuaris saimegi selle protseduuri tehtud. Arstid said kolmest koldest kaks kätte ja tekkis jälle lootus. Viimane lootus, mida sellel teekonnal kogesime,» kõneleb Kelli. Aga ka see protseduur ei aidanud ja Andril tulid sellised valud, mille vastu ei aidanud isegi kõige kangemad narkootikumid morfiin, metadoon ja fentanüül, mida talle haiglas manustati.

Võitleb edasi

Andri ise sai viimase lootuse kadumisest teada veebruari alguses, kui nad said veel viimast korda haiglast koju. Kui saabusid PET-uuringu tulemused, selgus, et kolded on nüüd igal pool: roietel, vaagnas, kopsudes, maksas, selgroos, abaluudes, õlas ja teises jalas. Kelli meenutab, kuidas vaatepilt oli kohutav. «Ta luges seda ja küsis, et kas saab õigesti aru ja vähk on edasi läinud. Ta vajus voodi peale ja hakkas nutma. Kogus end ruttu ja ütles, et ei, tema võitleb ikka edasi. Ükskõik kuidas, sest midagi peab olema. Ja nii uskumatu kui see ka pole, suutis Andri ka sellises olukorras leida veel positiivset. Saanud teada, et ta on suremas, ütles, et vähemalt ei pea enam kunagi matemaatikat õppima. Lisaks oli ta aastaid raha kogunud, et osta endale auto, kui juhiload käes. Siis ta küsis mult, kas ta tohib seda raha kasutada, ta soovis teha 200-eurose tellimuse kommipoest. See on uskumatu, aga see suur kommide hunnik suutis teda väga palju rõõmustada tol hetkel.»