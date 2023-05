Uuring: pooled lähisuhtevägivalla juhtumid tulevad avalikuks alles kaua aega pärast nende toimumist

«IKEA kutsub Eestis ellu sotsiaalse algatuse «Märka vägivalda». Saamaks põhjalikumat sissevaadet, milline on lähisuhtevägivalla olukord Eestis, viisime läbi uuringu. Soovisime mõista, kui paljud Eesti inimesed märkavad lähisuhtevägivalda enda ümber ja teisalt ka uurida, kui paljud inimesed on ise seda kogenud. Uuringu kurb statistika näitab, et umbes pooled Eesti elanikest teavad kedagi, kes on kogenud lähisuhtevägivalda. See on meie jaoks piisav põhjendus sotsiaalse algatuse lansseerimiseks, millega soovime suurendada lähisuhtevägivalla alast teadlikkust, vähendada selle teema stigmatiseerimist ja jagada informatsiooni abi saamise võimaluste kohta,» sõnas IKEA Eesti turu juht Marko Põder.