Vaimse tervise eripära kui alahinnatud eelis tööturul

Kuidas kollektiivis vaimsest tervisest rääkida?

Pea igas kollektiivis leidub inimesi, kes jagavad kolleegidega oma elust pea kõike, teised seevastu on reserveeritumad ja räägivad oma elust ja mõtetest vähe. Terviseandmeid, nagu ka vaimse tervise eripärasid, avaldatakse kolleegidele harva. Alati ei ole ka põhjust sellest teisi informeerida. Mõnel juhul on aga kasulik, et meeskond on oma kolleegi vaimse tervise eripärast teadlik ja oskab sellega arvestada.

«Meeskondade teadlikkus vaimsest tervisest on oluline ja laiemalt vaadates algab see kogu ettevõtte teadlikkusest. Meil on ettevõttes otsustatud, et tegeleme teadlikult erivajadustega inimeste kaasamisega. Panustame niimoodi ühiskonda ja teeme selle heaks lisategevusi, mida meilt muidu ei oodataks,» ütleb Paberits.

«Sellised otsused saavad alguse ettevõtte juhtkonnast. Kui juhtkond on kaasas, valmis kohandusteks ja heaks eeskujuks, on oluliselt lihtsam kaasata kõiki töötajaid. Meie juhid ja töötajad on end mitmekesisuse valdkonnas pikka aega harinud. Viimastel aastatel on mitmekesisuse koolituste fookuses olnud vaimne tervis: küsime, mis see on, miks see on oluline ja kuidas seda hoida. Oluline on mõista, et inimesed ongi erinevad ja vaimse tervise eripärad ei tähenda, et inimene pole suuteline töötama või et ta oleks kolleegina kuidagi teistsugune. Me oleme kõik erinevad.