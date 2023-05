Mis saab tervishoiu rahastamisest?

Tervisekassa kui Eesti tervishoiu peamise rahastaja finantstulem on olnud viimastel aastatel positiivne ja aastaeelarved on planeeritud ülejäägiga, sest selline on olnud riigi soov. Samas on palju tähelepanu pälvinud tervishoiu lisarahaduse vajadus. Kuidas siis ikkagi on tervishoiu rahastamisega – kas raha tuleb juurde või on seda puudu?

Tervisekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul on Tervisekassa eelarve üks osa riigieelarvest ja seetõttu on kõik rahastamist puudutavad küsimused, sealhulgas tulude ja kulude prognoosid rangelt reguleeritud riigieelarve seadusega. «See tähendab, et Tervisekassa peab tegutsema etteantud raamides ega saa mõjutada tervishoiu rahastamise summasid. Viimastel aastatel on riigi ootus Tervisekassale olnud selline, et aasta lõpuks peab eelarve olema plussis, vastasel juhul mõjutab see riigieelarve tasakaalu,» selgitas Banhard.

Kuigi Tervisekassa eelarve on plussis, ei ole kasutatav raha piisav, et katta inimeste kõiki ravivajadusi. «Praeguse rahastusega rahuldame umbes 95 protsenti ravivajadusest, aga rohkemat ei luba meie eelarvele seatud piirid. Optimaalsest vajadusest jääb 5 protsenti rahastamata. See on ühelt poolt meie eelarve positiivse tulemi hind ja teiselt poolt näitab seda, et praegune rahastusmudel ei ole piisav kõikide vajaduste rahuldamiseks,» lisas Banhard. See väljendub inimeste jaoks näiteks tervishoiutöötajate puuduse, pikkade ravijärjekordade ja suure omaosalusena. Tervisekassa peab pidevalt ravi rahastamise lepinguid kärpima, et süsteem ellu jääks.

Kust Tervisekassa raha tuleb ja kuhu läheb?