Aladiagnoositud ja ohtlik haigus, mis tõstab oluliselt südameinfarkti riski

Järjest rohkem teeme FH korral geeniuuringuid. Kõigil tõenäose või kindla FH korral (DLNC ≥6) on vajalik teha geeniuuring. FH puhul leiame peamiselt kolme geenimutatsioone. Geeniuuring on väga oluline juba seetõttu, et FH-mutatsiooni olemasolul on patsiendi kardiovaskulaarne risk tavapärasest 2–3 korda suurem. Euroopas tehtud uuringud näitavad, et keskmiselt 60–80 protsenti üle kuuepunktise skooriga FH-patsientidest on geeniuuringu vastus positiivne. Kliiniline praktika näitab, et geenimutatsiooniga patsientidel on ka ravitulemust raskem saavutada FH-haigetel on riskist sõltuvalt kaks erinevat ravi eesmärkväärtust. Enamik FH-patsientidest kuuluvad väga suure riski gruppi ja nende LDL-kolesterooli eesmärkväärtus on 1,4 mmol/l. Need on FH-haiged, kellel juba on südame isheemiatõbi või kellel on kas või üks lisariskitegur, näiteks suitsetamine või kõrge vererõhk.