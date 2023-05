Vanemate inimeste vaimne heaolu on parem kui 30 aastat tagasi

Uuring näitas, et 75- ja 80-aastased mehed ja naised kogevad tänapäeval vähem depressiooni sümptomeid kui need, kes olid 75- ja 80-aastased 1990. aastatel. Osaliselt on erinevused seletatavad sellega, et tänased eakad tunnetavad, et nende tervis on parem ja ka sellega, et kõrghariduse saanuid on eakate hulgas rohkem.