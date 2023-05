Üha enam naisi valib emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks kodutesti

«TAI juhtimisel on Eestis HPV kodutesti tõhusust uuritud ja seda sõeluuringusse juurutatud alates 2020. aastast. Tänaseks on Eestis kodutesti kasutanud juba üle 10 000 naise ja saame öelda, et see on tõhus viis sõeluuringu osaluse parandamiseks. Eesti uuringute tulemused näitavad, et naised on kodutesti hästi vastu võtnud ja aasta-aastalt on huvi kodutesti vastu kasvanud,» märkis dr Veerus.