Oluline saavutus tervishoiutööstuses: kiideti heaks esimene RS-viiruse vaktsiin

GSK töötas välja esimese heakskiidetud RSV vaktsiini vanematele täiskasvanutele, vaktsiin kannab nime Arexvy. Farmaatsiaettevõte ütles, et praegu on saatmiseks valmis juba miljoneid doose, kuid nad ootavad haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) soovitust, mis tuleb juunis.

GSK ütles, et selleks ajaks, kui hingamisteede haigused sügis- ja talvehooajal levima hakkavad, on neil piisavalt vaktsiiniannuseid, et nõudlust rahuldada. Kuid väärib märkimist, et ka Pfizer ja Moderna töötavad sarnaste vaktsiinide kallal. Need kaks võivad turule tulla varsti pärast FDA heakskiidu saamist.