Liigeshaigus, mis ohustab rohkem naisi ja 40+ vanuses inimesi

Artroos on haigus, mitte lihtsalt liigese kulumine, nagu varem arvati. See on liigesehaigus, mille peamiseks väljenduseks on valu, liigese jäikus ja liikuvuse vähenemine. Tegu on kõige sagedamini esineva liigeseprobleemiga, mille all kannatab kuni 20 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. See tähendab Eesti kohta umbes 200 000 artroosihaiget, kusjuures naistel esineb haigust sagedamini.