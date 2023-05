Paranes hüvitavate ravimite kättesaadavus

Paremad võimalused vähiravis

Põhja-Eesti Reginaalhaigla onkoloog-vanemarst Kersti Oselin kinnitab, et uus kombineeritud ravi kahe immuunravimiga on kliinilistes uuringutes andnud oluliselt parema ravivastuse, pikendades elulemust ja aitades haigust paremini kontrolli all hoida. «Immuunravi lisandumine esmasesse ravivalikusse parandab neeruvähiga patsientide jaoks oluliselt tõenäosust, et raviga haigus taandub ja haigusest tingitud kaebused leevenevad,» tõdes dr Oselin.